Президент ATP Андреа Гауденци отреагировал на критику британца Генри Паттена из-за отсутствия на корте во время вручения трофея лучшей паре сезона.

«Можно ли было составить расписание иначе? Возможно. Я не отрицаю, что всегда есть куда расти. Что касается церемонии с участием Зверева — она проходила вечером, когда все официальные встречи уже завершились. А то событие, о котором идёт речь, было днём, и мой график был полностью расписан — если взглянуть на моё расписание за последние семь дней, вы увидите, что это так.

Конец года — самый напряжённый период для нас: здесь собраны все турниры категорий 250, 500 и «Мастерсы», все участники находятся в одном месте в течение семи дней, а затем ещё два дня проходят заседания совета.

И как председатель я должен сосредоточиться именно на этом, верно? На месте пр