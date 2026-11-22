Кори Гауфф: моя цель — войти в число тех, кто лучше всех подаёт в туре

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что хочет стать одной из лучших теннисисток в туре WTA по качеству подачи.

«Моя цель — войти в число тех, кто лучше всех подаёт в туре. В этом аспекте всегда есть куда расти. В туре есть отличные игроки на подаче, и я стремлюсь соответствовать этому уровню.

Бывают матчи, когда я подаю очень хорошо, а бывают такие, где получается не так удачно. Хорошая новость в том, что у меня уже есть определённая база: я знаю, как стабильно вводить мяч в игру и при этом действовать на подаче агрессивно», — приводит слова Гауфф Tennis Head.