Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер может рассматривать операцию в качестве лечения травмы колена. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянец мог встретиться в Милане с финским хирургом Лассе Лемпайненом, специалистом по сухожилиям.

По информации издания, у Синнера есть три варианта. Первый – проверка состояния наружного мениска и его возможная чистка. Второй – «Z-пластика», которая может ослабить натяжение в подвздошно-большеберцовом тракте с возможным удалением воспалённой сумки. Третий вариант самый рискованный. Он подразумевает вмешательство в саму кость колена. В этом случае есть опасность, что кость образует мозоль и усилит воспаление.

При этом, как отмечает издание, в зависимости от типа вмешательства сроки восстановления и возвращения на корт будут разными – не менее трёх месяцев.