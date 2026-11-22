Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, на каком покрытии проще обыграть семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса.

«Я по-прежнему считаю, что обыграть Алькараса проще на более быстром покрытии. Ну, может, и не «проще», но шансов на победу больше.

На самом деле, Алькарас способен побеждать на любом покрытии; он выиграл все четыре турнира «Большого шлема», так что по большому счёту неважно, медленный корт или быстрый.

Обыграть его здесь можно — нужно просто подавать лучше, чем это получилось у меня в нашем матче. Необходимо действовать на подаче стабильнее и не давать ему шансов на брейк. Ключевой момент — постараться довести дело до тай-брейка, потому что на своей подаче он практически не оставляет сопернику никаких шансов», — приводи