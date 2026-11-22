«Играет в свой лучший теннис за всю карьеру». Беккер — об Алькарасе на Итоговом турнире

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался по поводу игры семикратного чемпиона ТБШ, третьей ракетки мира Карлоса Алькараса на Итоговом турнире ATP – 2026.

– Я был удивлён, увидев, как хорошо он играет после возвращения после травмы. Исторически он никогда не чувствовал себя так комфортно в закрытых помещениях, но в этом году что-то изменилось. Он играет свой лучший теннис в помещении за всю карьеру. Мы видели это и в Вене, и в Париже, но в Турине одно из самых быстрых покрытий, которые я видел.

– Алькарас сказал, что особенно доволен подачей. Согласны?

– Я бы добавил ещё и приём. Принимать в помещении сложно, потому что