Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Борис Беккер, говоря о дебюте итальянца Флавио Коболли на Итоговом турнире ATP, отметил, что тому необходимо меньше ошибаться в решающие моменты. При этом, по словам немца, Коболли провёл «сенсационный год».

«Думаю, он немного поддался ситуации. По-моему, он играл хорошо, но ему нужно сократить количество ошибок в решающие моменты. Великие игроки, когда наступает решающий момент, не ошибаются. Думаю, это главное отличие между Алькарасом, Зверевым, Синнером, Медведевым в их лучшие дни и, возможно, всеми остальными. В целом, однако, Флавио должен быть очень счастлив этим сезоном, и я передаю ему свои огромные поздравления за его сенсационный год», – приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.