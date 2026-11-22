Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт считает, что возвращение пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера возможно лишь к апрелю 2027 года.

«Ситуация сложная. Янник всё это время делал ставку на терпение, а теперь, спустя столько месяцев, может узнать, что в итоге ему всё-таки нужна операция. Это было бы гораздо сложнее и потребовало бы значительно больше времени для возвращения.

Даже без серьёзной операции ему понадобилось бы как минимум три-четыре месяца. Тогда в лучшем случае можно представить его возвращение к грунтовому сезону», – приводит слова Гилберта Punto de Break.

Напомним, Синнер не принимает участия в турнирах с победного для него Уимблдона-2026. Итальянец досрочно завершил текущий сезон, чтобы продолжить проходить к