Шестикратный чемпион ТБШ, экс первая ракетка мира Борис Беккер предположил, кто из теннисистов может дебютировать на Итоговом турнире ATP – 2027. Среди кандидатов немца – Лёнер Тьен, Якуб Меншик и Жоао Фонсека.

«Смена [поколений в мужском теннисе] происходит, и я думаю, что мы только в начале. Я уже определил несколько игроков, которые могут квалифицироваться впервые в следующем году. Я большой поклонник Лёнера Тьена, думаю, он очень близок к топ-10 мира. У Меншика тоже огромный потенциал, и я надеюсь, что Фонсека сможет полностью восстановиться. Вторая половина его сезона была немного разочаровывающей, у него были физические проблемы, но по его качествам я считаю его возможным игроком топ-10 уже в следующем году», – приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

Н