Макки — об Алькарасе: ему стоит отказаться от участия в Кубке Дэвиса и отдохнуть

Известный тренер Рик Макки считает, что семикратному чемпиону турниров «Большого шлема» Карлосу Алькарасу стоит пропустить финальный раунд Кубка Дэвиса – 2026, чтобы лучше восстановиться перед следующим сезоном.

«Алькарасу стоит отказаться от участия в Кубке Дэвиса и отдохнуть. Ситуация такова, что его крайне интенсивный, взрывной стиль игры требует ещё больше времени на восстановление — только так он сможет показывать свой лучший теннис. В следующем году тема травм в ATP-туре снова выйдет на первый план. Будем надеяться, что календарь станет более щадящим, чтобы игроки оставались здоровыми и и сохраняли запас сил», — написал Макки в социальной сети.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия.