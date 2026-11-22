Медведев: дело не в том, что я не хочу быть агрессивным, дело в том, что я промахиваюсь

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, может ли он играть в более агрессивный теннис.

«Когда я играю хорошо, да. Когда я играю плохо, нет. Дело не в том, что я не хочу быть агрессивным. Дело в том, что я промахиваюсь. Я могу быть агрессивным — и неагрессивным, если не играю хорошо. Я могу дать вам ракетку прямо сейчас и попросить вас: «Будь агрессивным». Это не значит, что вы станете первой ракеткой мира.

Так что, думаю, да, скажем так, мне нравится мой стиль игры. А агрессивный он или нет – это пусть решают другие», – сказал Медведев на пресс-конференции.