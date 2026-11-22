Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира Кори Гауфф ответила на вопрос о главных сюрпризах WTA-тура в 2026 году.

«Думаю, сложно говорить о сюрпризах, когда ты сам находишься внутри процесса. Очевидно, Мирра [Андреева] совершила прорыв. Я не думаю, что это сюрприз. Мне кажется, когда ты находишься в игре, смотришь изнутри, видишь, как все тренируются, понимаешь, какой большой талант перед тобой. Ты знаешь, что этот игрок, эта девушка способна на то и на другое. Это просто вопрос времени.

Я не знаю, были ли какие-то сюрпризы. Думаю, самое большое, возможно, это то, что три женщины могли стать первыми ракетками мира по итогам US Open. Это было здорово. Я даже не осознавала, что сама была в числе претенденток на это. Было приятно быть так близко в мировом рейтинге.

Что касается результатов, то, думаю, Майя [Хвалиньска], то, что она показала на Открытом чемпионате Франции. Я думаю, да, это, вероятно, было самым большим сюрпризом, тот факт, что она постоянно подтверждала этот результат. Не столько удивительно с точки зрения уровня мастерства. Она, очевидно, отличный игрок. Нечасто игрок может добиться такого из квалификации», – приводит слова Гауфф Tennis Head.