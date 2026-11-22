Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 30-й титул в карьере. Сегодня, 22 ноября, он стал чемпионом Итогового турнира ATP — 2026, обыграв в финале немца Александра Зверева (первый в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

Алькарасу 23 года. Он является семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» и одним из четырёх теннисистов в истории, кому удалось выиграть все ТБШ и Итоговый турнир ATP.

В этом сезоне Карлос выиграл шесть трофее