«Трофей — то, к чему я стремился очень долго». Алькарас — о победе на Итоговом турнире ATP
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу на Итоговом чемпионате ATP — 2026. В матче за титул он одолел лидера мирового рейтинга немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).
Итоговый чемпионат ATP. Финал
22 ноября 2026, воскресенье. 20:15 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 7
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|7 9
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Для меня это б