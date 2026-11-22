«У нас был невероятный год». Зверев обратился к команде после поражения в финале Итогового
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Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к своей команде после поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира ATP — 2026. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7 (7:9).
Итоговый чемпионат ATP. Финал
22 ноября 2026, воскресенье. 20:15 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я также должен поблагодарить свою команду. У нас был невероятный год. Конечно, сегодня мы не завоевали тот тро