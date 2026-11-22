«У нас был невероятный год». Зверев обратился к команде после поражения в финале Итогового

Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к своей команде после поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира ATP — 2026. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7 (7:9).

«Я также должен поблагодарить свою команду. У нас был невероятный год. Конечно, сегодня мы не завоевали тот тро