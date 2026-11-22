Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас получил трофей за победу на Итоговом турнире ATP — 2026. В матче за титул он одолел лидера мирового рейтинга немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

Алькарасу 23 года. Он является семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» и одним из четырёх теннисистов в истории, кому удалось выиграть все ТБШ и Итоговый турнир ATP.

В этом сезоне испан