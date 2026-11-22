Карлос Алькарас получил трофей за победу на Итоговом турнире ATP — 2026
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас получил трофей за победу на Итоговом турнире ATP — 2026. В матче за титул он одолел лидера мирового рейтинга немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).
Итоговый чемпионат ATP. Финал
22 ноября 2026, воскресенье. 20:15 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
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|6 7
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Алькарасу 23 года. Он является семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» и одним из четырёх теннисистов в истории, кому удалось выиграть все ТБШ и Итоговый турнир ATP.
В этом сезоне испан