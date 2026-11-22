Сегодня, 22 ноября, в Турине, Италия, завершился Итоговый турнир ATP — 2026. В рамках последнего дня соревнований состоялись финальные матчи в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые прошли в воскресенье.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Результаты 22 ноября:

Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания) — 2:6, 6:7 (7:9);

Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) — Тео Аррибаже/Альбано Оливетти (Франция) — 6:3, 6:7 (2:7), 0:1 (6:10).

Итоговый турнир ATP — 2026 проходил в итальянском городе Турин с 15 по 22 ноября.