Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на то, что стал четвёртым теннисистом в истории, которому удалось выиграть все турниры «Большого шлема» и Итоговый чемпионат ATP.

— Вы начали год с победы на турнире «Большого шлема», которая вошла в историю вашей карьеры. Вы четвёртый человек в истории, выигравший все четыре турнира и финал ATP. Я знаю, что вы играете ради любви к теннису, но разве история не проникает и в ваши мысли?

— Не особо, честно говоря. Конечно, я знал, что если выиграю этот турнир, то стану четвёртым игроком в истории, которому удастся выиграть четыре турнира «Большого шлема» и Итоговый чемпионат ATP. Но я и не думал об этом. Я играю не ради истории. Я играю не ради рекордов. Я просто играю, чтобы повеселиться. Я играю за свою команду, за свою семью, за людей, которых я люблю, которые мне небезразличны, и для меня это самое главное.

Помимо побед и поражений, я думаю, что мне достаточно радости выходить на корт, радости воплощать в жизнь свои мечты, ощущать энергию, которую я каждый раз получаю от людей. Я собираюсь оставить это при себе, но, конечно, творить историю тоже здорово, — сказал Алькарас в видео Tennis Channel.