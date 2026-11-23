«Для меня это были трудные две недели». Алькарас — о пути к титулу на Итоговом турнире ATP
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о сложном пути к титулу на Итоговом турнире ATP — 2026. В финале соревнований теннисист одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).
Итоговый чемпионат ATP. Финал
22 ноября 2026, воскресенье. 20:15 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 7
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|7 9
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Для меня это были действительно трудные две