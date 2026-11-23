«Для меня это были трудные две недели». Алькарас — о пути к титулу на Итоговом турнире ATP

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о сложном пути к титулу на Итоговом турнире ATP — 2026. В финале соревнований теннисист одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

«Для меня это были действительно трудные две