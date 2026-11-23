Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как травма голеностопа влияет на качество его игры.

— Вы упомянули на днях, что с травмой голеностопа придётся смириться. Есть ли способы справиться с этим, кроме как просто терпеть? Травма ухудшается, когда много играешь?

— Да, это зависит от того, сколько я играю. Это не то, с чем мне приходится сталкиваться постоянно. Да, приходится, но это не то, что меня постоянно беспокоит.

Это случается раз в два месяца, раз в два с половиной месяца, и тогда для меня возникает проблема с подачей, с игрой с задней линии и с перемещениями. Потому что многие думают: «Если проблема с голеностопом, значит, он плохо двигается». На самом деле с задней линии я двигаюсь нормально. Проблема именно в одной позиции на подаче: я не могу нормально сделать шаг назад правой ногой, потому что у меня довольно большой шаг назад.

Конечно, когда приходится это менять, немного меняется ритм. А подача — это в основном удар, основанный на ритме. Поэтому это меняет многое. Когда я не так точен, не так силён, как эти ребята, они отбивают каждый мяч. Они не совершают ошибок. Сегодня было именно так. Но это не то, о чём я слишком переживаю, потому что я знаю, когда мне нужно быть на пике к крупным турнирам, и знаю, что мне нужно делать во время подготовки, чтобы не испытывать боли и быть в стопроцентной форме, — сказал Зверев на пресс-конференции.