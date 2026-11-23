Алькарас опубликовал пост после победы на Итоговом турнире ATP

Семикратный победитель мэйджоров, третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после победы на Итоговом турнире ATP. В решающем матче он одолел немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

«Мы сделали это» — написал Алькарас на личной странице в одной из социальных сетей.

Отметим, Алькарас выиграл все матче на турнире и заработал $ 5,171 млн призовых.

Алькарас стал одним из четырёх теннисистов в истории, кому удалось выиграть все ТБШ и Итоговый турнир ATP.

В этом сезоне испанец выиграл шесть трофеев. Помимо Итогового турнира, он одержал победу на Australian Open, «Мастерсе» в Париже, «пятисотниках» в Дохе, Токио и Вене. Итоговый турнир АТР – 2026 проходил с 15 по 22 ноября.