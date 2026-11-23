Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга немецкий теннисист Александр Зверев заработал $ 2,759 млн за участие на Итоговом турнире ATP. В финале турнира он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Отметим, Зверев выиграл все свои матчи в группе, а на стадии полуфинала обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.

Каждая победа в группе оценивалась в $ 405 тыс. За победу в полуфинале можно испанец получил $ 1,206 млн. успех в финальном матче оценивася в $ 2,412 млн. Также на турнире предусмотрен бонус за участие в размере $ 338 тыс.

Ранее сообщалось, что Алькарас стал одним из четырёх теннисистов в истории, кому удалось выиграть все ТБШ