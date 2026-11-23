Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев добрался до полуфинала Итогового турнира ATP и сохранил пятое место в еженедельном рейтинге ATP.

Так как данный турнир был заключительным для набора очков в сезоне-2026, Медведев официально завершил год на пятой строчке. Отметим, что россиянин в последний раз завершал год в топ-5 в 2024 году, тогда он также был пятым. Всего же за карьеру это шестой раз, когда Даниил по итогам года оказался в пятёрке. Наилучший результат — вторая строчка в 2021 году.

На данный момент у россиянина 4220 баллов. Он отстаёт от первой ракетки мира Александра Зверева из Германии на 6130 очков (10 350). По итогам сезона-2026 в активе Медведева четыре титула в одиночном разряде. Россиянин выиграл соревнования в австралийском Брисбене (ATP-250), Дубае из ОАЭ (ATP-500), китайском Ханчжоу (ATP 250) и турнир ATP-250 в казахстанской Алма-Ате. Всего на счету Медведева теперь 25 титулов ATP в одиночном разряде.