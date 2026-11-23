Опубликован рейтинг ATP после Итогового. Медведев — в топ-5, Алькарас почти догнал Синнера

Сегодня, 23 ноября, ATP представила обновлённый еженедельный рейтинг. После завершившего Итогового турнира ATP Александр Зверев продолжает лидировать в мировом рейтинге. Итальянец Янник Синнер — на втором месте, Карлос Алькарас, ставший чемпионом, — на третьем. Россиянин Даниил Медведев остаётся на пятой строчке.

Теннис. Рейтинг АТР на 23 ноября:

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 10 350.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 7950.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7600.

4 (4). Бен Шелтон (США) — 5570.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4420.

6 (7). Артюр Фис (Франция) — 3825.

7 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3680.

8 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 3590.

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3300.

10 (10). Рафаэль Ходар (Испания) — 3234.

11 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3170.

12 (12). Новак Джокович (Сербия) — 2940.

13 (13). Томми Пол (США) — 2925.

14 (14). Иржи Легечка (Чехия) — 2540.

15 (15). Якуб Меншик (Чехия) — 2500…

…

23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 2085.

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1980.

25 (25). Александр Бублик (Казахстан) — 1885…

74 (74). Роман Сафиуллин (Россия) — 807.