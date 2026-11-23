Зверев рассказал, что он бы поменял в своей игре в финале Итогового турнира ATP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что хотел бы изменить в своей игре в финале Итогового турнира ATP — 2026. В матче за титул он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:7 (7:9).

— Поздравляю вас с успешным завершением сезона и отличным выступлением на турнире. Если бы можно было вернуться в прошлое, стали бы вы что-то менять в своей сегодняшней игре или в чём-то ещё?

— Пожалуй, мне хотелось бы лучше подавать (улы