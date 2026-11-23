Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признался, что не сразу смог в полной мере насладиться лидерством в рейтинге АТР.

«Если не выкладываешься на 100%, можешь проиграть. Соперники невероятно сильны. Если не сосредоточиться, можно проиграть кому угодно. Когда я стал первой ракеткой мира, поговорил с одной легендой тенниса. Он сказал мне: «Ты не наслаждаешься своим положением первой ракетки мира. Ты очень много работал, чтобы добиться этого. Если не будешь наслаждаться этим этапом своей теннисной карьеры, не будешь наслаждаться ничем в жизни. Поэтому просто наслаждайся», – приводит слова Зверева Mundo Deportivo.