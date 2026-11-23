Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в финале Итогового турнира ATP подвёл итог сезона-2026.

«Если посмотреть на то, как прошёл мой сезон, я воспринимаю это поражение иначе. Конечно, мне очень хотелось победить и стать чемпионом здесь в третий раз, но если бы мне заранее показали сценарий, в котором мой сезон сложится именно так — с поражением в финале в Турине, — я бы, не раздумывая, подписался под этим. И меня бы это вполне устроило», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В этом году Зверев выиграл «Ролан Гаррос», US Open, сыграл в финале Уимблдона, а также стал лидером мирового рейтинга по итогам сезона.