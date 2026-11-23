Алькарас — самый молодой теннисист в истории, выигравший все ТБШ и Итоговый турнир ATP

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 23-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, который завоевал титулы на всех четырёх мэйджорах и Итоговом турнире ATP.

В финале Итогового турнира ATP — 2026 Алькарас обыграл немца Александра Зверева в возрасте 23 лет и 6 месяцев. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

Далее по вышеописанному показателю идут швейцарец Роджер Федерер (27 лет 10 месяцев)