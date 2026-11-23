Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас стал третьим представителем Испании, которому удалось выиграть Итоговый турнир АТР, сообщает Opta Ace. В финале турнира 2026 года Карлос обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

Ранее чемпионами итогового турнира становились испанцы Мануэль Орантес в 1976 году и Алекс Корретха в розыгрыше соревнований 1998 года.

23-летний Алькарас впервые в карьере завоевал чемпионский титул на Итоговом турнире АТР. Испанец стал четвёртым теннисистом в истории, которому удалось выиграть все турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир АТР за время карьеры.