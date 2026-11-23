22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил семикратного победителя мэйджоров соотечественника Карлоса Алькараса, который занимает третье место в мировом рейтинге, с победой на Итоговом турнире ATP — 2026. В матче за титул Карлос обыграл лидера мирового рейтинга немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

«Поздравляю, Карлос, с победой в финале Итогового турнира ATP!

Знаю, что год выдался по-настоящему непростым, и очень рад, что тебе удалось выиграть такой важный турнир, продемонстрировав при этом отличную игру. Удачи теперь на Кубке Дэвиса