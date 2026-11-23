Алькарас — о Синнере: не могу дождаться, когда он вернётся на корт, будет здоров и в форме

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался об отсутствии итальянца Янника Синнера на прошедшем Итоговом турнире АТР — 2026 в Турине, Италия.

«Очевидно, очень жаль, что Янника сейчас нет. Мы все знаем, насколько он важен для тенниса не только в Италии, но и во всём мире. Нам его действительно очень не хватает. Я не видел его уже много месяцев – с тех пор как получил травму, то есть с апреля. Прошло действительно очень много времени. Я просто не могу дождаться, когда он вернётся на корт, будет здоров и в хорошей форме. Желаю ему всего самого наилучшего и скорейшего восстановления. Уверен, он вернётся ещё лучше и ещё сильнее», – сказал Алькарас в интервью Super Tennis.

Синнер не принимает участие в розыгрыше АТР-тура после победы на Уимблдоне-2026. Ранее итальянец досрочно завершил сезон из-за травмы колена.