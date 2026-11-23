Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о роли тренера Самуэля Лопеса и своего брата Альваро Алькараса в победах на турнирах в сезоне-2026.

«Он проделал отличную работу. Я очень доволен и горжусь тем, как Самуэль работал на протяжении всего года вместе с моим братом и Альваро. Они оба проделали прекрасную работу, и я действительно очень этому рад.

Мы очень мощно начали сезон: выиграли Открытый чемпионат Австралии, турнир в Дохе, затем вышли в финал в Монте-Карло и добились отличных результатов. Всё это придало нам большую уверенность.

Потом случилась травма. В тот период они очень мне помогли. В какой-то момент я понял, насколько важно хорошо чувствовать себя за пределами корта, чтобы приходить на тренировки с правильным настроем, злостью и мотивацией. Думаю, они отлично справились с этой задачей. Во время восстановления после травмы они всегда говорили мне позитивные вещи, очень тщательно подбирали слова. Всё это было действительно важно и помогало мне на матчах, тренировках и даже тогда, когда мы не находились на теннисном корте.

Как уже сказал, я очень рад, что они входят в мою команду: Самуэль в роли главного тренера, а второй тренер – Альваро. И всё это только начинается. Могу сказать именно так», – сказал Алькарас на пресс-конференции Итогового турнира АТР – 2026.