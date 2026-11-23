Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, считает ли, что в финале Итогового турнира ATP ему не хватило удачи. Он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:7 (7:9).

— Саша, пара вопросов. Насчёт лодыжки: ты понимаешь, что проблема вот-вот возникнет — скажем, за день или за шесть часов до этого? И ещё: показалось ли тебе, что сегодня тебе просто не везло — например, когда мяч задевал сетку и падал обратно на твою половину корта,