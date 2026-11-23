Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как сохранял мотивацию в конце сезона.

— Насколько сложно приезжать на турнир — например, сюда или в Париж, — где ты уже побеждал, и при этом сохранять мотивацию добиваться успеха, зная, что по итогам года ты в любом случае останешься первой ракеткой мира?

— Нет, здесь я был очень мотивирован. Как уже говорил, участие в этом турнире никогда нельзя воспринимать как должное — ведь здесь собрались восемь лучших теннисистов мира. Для меня большая честь быть частью этой группы игроков, этой компании.

Поэтому я всегда очень мотивирован выступать здесь и выкладываться по максимуму. Пожалуй, в концовке сезона — начиная примерно с турнира в Шанхае — мне немного не хватало энергии, но здесь, мне кажется, я сделал всё, что было в моих силах, — сказал Зверев на пресс-конференции.