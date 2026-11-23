Синнер — об отношении к деньгам: для моей семьи они всегда были чем-то второстепенным

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об отношении к деньгам, отметив, что единственной его слабостью являются дорогие машины.

«Очень бережно отношусь к деньгам. Единственные две вещи, которые я купил и которые мне действительно нравятся – это машины. К сожалению, здесь у меня всего два места в гараже, но этого достаточно. Я не из тех, кто ходит и хвастается. Мне нравится машина, потому что она создаёт для меня своего рода личное пространство. Никто не может со мной разговаривать или трогать меня.

Но всё-таки думаю, лучший подарок — это время, проведённое вместе. Сходить поужинать, прогуляться, поесть вместе… Для моей семьи деньги всегда были чем-то второстепенным», – приводит слова Синнера Sport.es.