«Теперь Олимпиада?» Стаббс поздравила Алькараса с титулом на Итоговом турнире АТР

Четырёхкратная чемпионка «Больших шлемов» в парном разряде Ренне Стаббс поздравила испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Итоговом турнире АТР – 2026. В финале соревнований Алькарас обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

«Поздравляю, Карлос! Какое невероятное достижение! Ты