«Теперь Олимпиада?» Стаббс поздравила Алькараса с титулом на Итоговом турнире АТР
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Четырёхкратная чемпионка «Больших шлемов» в парном разряде Ренне Стаббс поздравила испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Итоговом турнире АТР – 2026. В финале соревнований Алькарас обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (9:7).
Итоговый чемпионат ATP. Финал
22 ноября 2026, воскресенье. 20:15 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 7
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|7 9
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Поздравляю, Карлос! Какое невероятное достижение! Ты