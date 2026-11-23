Корретха — об Алькарасе: добиться таких результатов в 23 года — огромная заслуга

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха оценил успехи соотечественника Карлоса Алькараса, отметив, насколько необычно добиваться таких результатов уже в 23 года.

«Как мне объяснить людям, что в 23 года можно быть способным на такие результаты? Меня это невероятно трогает, потому что в таком возрасте добиться подобного – огромная заслуга», – приводит слова Корретхи Cadena SER.

Ранее Алькарас впервые в карьере завоевал титул на Итоговом турнире АТР, обыграв в финале немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Также в активе испанца есть все четыре титула чемпиона турниров «Большого шлема».