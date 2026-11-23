«Всё равно есть чем гордиться». Зверев опубликовал пост после поражения в финале Итогового

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост, в котором оценил своё выступление на Итоговом турнире ATP, а также поздравил семикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса (третий в рейтинге) с победой.

В матче за титул на Итоговом турнире Зверев уступил Алькарасу со счётом 2:6, 6:7 (7:9). Встреча продолжалась 2 часа 1 ми