«Всё равно есть чем гордиться». Зверев опубликовал пост после поражения в финале Итогового
Поделиться
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост, в котором оценил своё выступление на Итоговом турнире ATP, а также поздравил семикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса (третий в рейтинге) с победой.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
22 ноября 2026, воскресенье. 20:15 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В матче за титул на Итоговом турнире Зверев уступил Алькарасу со счётом 2:6, 6:7 (7:9). Встреча продолжалась 2 часа 1 ми