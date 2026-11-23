Медведев — о тай-брейке в матче со Зверевым: на своей подаче всё как-то неправильно пошло
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с какими проблемами столкнулся во время тай-брейка в 1/2 финала Итогового турнира АТР – 2026 с немцем Александром Зверевым. Россиянин проиграл встречу со счётом 6:7 (0:7), 4:6.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2026, суббота. 22:45 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
– Что именно на тай-брейке не вышло? После первого же розыгрыша не заладилось?
– Первый розыгрыш был неважен, он сделал