«Выходит на уровень, где до него никто не бывал». Макки — о победе Алькараса на Итоговом

Известный тренер Рик Макки прокомментировал победу третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Итоговом турнире ATP — 2026. В матче за титул он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

«Икс-фактор» этого испанского «волшебника» — способность создавать в воображении образы или сценарии того, что в данный момент недоступно для непосредственного восприятия. Карлос обладает таким воображением, какого в теннисе ещё не было у чемпиона, располагающего столь мощным арсеналом. Он выход