Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе испанца Карлоса Алькараса над немцем Александром Зверевым в финале Итогового турнира ATP — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

«Алькарас сейчас играет очень быстро для всех остальных, навязывает свою тактику, темп и мощь. Постоянное давление от него не ослабевает даж