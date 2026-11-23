Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с выступлением в сезоне-2026.

«Сезон для Медведева я считаю успешным. Во второй половине он поймал свою игру, выступал очень уверенно, интересно, солидно. Полуфинал Итогового говорит сам за себя. Очень удачный сезон! Конечно, можно желать лучшего, но он заканчивает год в топ-5. Это успешный результат, можно поздравить его с этим», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2026 Даниил Медведев одержал победу на четырёх турнирах: в Алма-Ате, Казахстан, Ханчжоу, Китай, Дубае, ОАЭ и Брисбене, Австралия, а также вышел в 1/2 финала Итогового турнира АТР. Россиянин завершил год на пятой строчке рейтинга.