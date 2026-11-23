Алькарас — о победе на Итоговом: лежал на корте и думал: «Только бы мяч попал в корт!»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, какие эмоции испытал после победы на Итоговом турнире АТР – 2026. В финале испанец обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

– Когда вы в конце матча лежали на корте, что вы чувствовали? О чём думали в тот момент? И ещё — ваша реакция, когда вы подошли к своей команде, семье и друз