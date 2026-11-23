Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление в концовке сезона-2026. Ранее россиянин проиграл в 1/2 финала Итогового турнира АТР немцу Александру Звереву — 6:7 (0:7), 4:6.

– Зверев у сетки поздравил тебя с возвращением на прежний уровень. Ты сам ощущаешь это? И в целом на каком ты уровне сейчас?

– На Итоговом турнире я теоретически мог играть чуть-чуть лучше. Да, я играл неплохо, но могу ещё лучше. В целом, концовка сезона была супер, но опять-таки каждый турнир — разный корт, уровень. В принципе, если сравнивать с результатами в Америке, то я поднял его