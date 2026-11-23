Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего испанец Карлос Алькарас обыграл немца Александра Зверева в финале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

«Надо учитывать, что Алькарас быстрее всех, кто там играл. Он моторный, за счёт своей быстроты очень хорошо подходит к мячу, отсюда такая стабильность. И играет по восходящему мячу, создаёт скорость. Вот два фактора, которым тяжело противостоять любому.

Зверев во втором сете попытался играть на пов