Тарпищев — о Медведеве на Итоговом: практически был хорош, как в самое звёздное время

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP — 2026 был близок к самому высокому уровню за свою карьеру.

«Он вернулся с точки зрения своего тенниса. Практически был хорош, как в своё самое звёздное время, когда выигрывал турниры «Большого шлема».

Но по стабильности — то, о чём мы всё время говорим. Играл бы ближе к корту, вообще был бы проблемным для всех игроков», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На Итоговом турнире ATP Медведев дошёл до полуфинала, где уступил первой ракетке мира немцу Александру Звереву со счётом 6:7 (0:7), 4:6.