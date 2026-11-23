Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер полетит в Финляндию, где завтра, 24 ноября, ему проведут операцию на правом колене. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, в Финляндии Синнер встретится с хирургом-ортопедом Лассе Лемпайненом, который осматривал его правое колено в Милане. Решение о проведении операции было принято после нескольких недель обследований, терапии и консультаций специалистов. Сроки восстановления итальянца пока неизвестны, но сообщается, что он может пропустить Australian Open — 2027.

Напомним, Синнер получил травму правого колена во время Уимблдона в июле 2026 года. Итальянец пропустил ряд крупных соревнований и официально завершил сезон-2026 в октябре.