Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер может пропустить Australian Open — 2027 из-за восстановления после операции на колене, которую ему проведут завтра, 24 ноября, в Финляндии. Предполагаемый период восстановления составляет три-четыре месяца. Об этом сообщает итальянский Sky Sport.

Ранее издание сообщило, что Синнер встретится с хирургом-ортопедом Лассе Лемпайненом, во вторник в финском Турку будет проведена операция.

Напомним, Синнер получил травму правого колена во время Уимблдона в июле 2026 года. Итальянец пропустил ряд крупных соревнований и официально завершил сезон-2026 в октябре.