«Уже всё забронировано». Даниил Медведев — о предстоящем отпуске на Мальдивах

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем отдыхе. Ранее россиянин сообщил, что планирует провести часть межсезонья на Мальдивах.

– На Мальдивах уже всё забронировано?

– Да (улыбается). Уже скоро [полечу]. Ещё пару дней [подождать], есть небольшие дела… Потом в Москву, так что всё супер, – сказал Медведев в видео «Больше!»

В сезоне-2026 Даниил Медведев одержал победу на четырёх турнирах: в Алма-Ате, Казахстан, Ханчжоу, Китай, Дубае, ОАЭ и Брисбене, Австралия, а также вышел в 1/2 финала на Итоговом турнире АТР. Россиянин завершил год на пятой строчке рейтинга.