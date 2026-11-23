Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что вторая ракетка мира россиянка Мирра Андреева заслужила звание лучшей теннисистки года. Мирра вошла в число номинанток ежегодной премии WTA вместе с Еленой Рыбакиной, Ариной Соболенко, Линдой Носковой и Элиной Свитолиной.

«Андреева точно заслужила быть признанной [лучшей] теннисисткой. Считай, два чемпионата мира в один год выиграла. У нас же чемпионаты мира — это турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.

Шарапова в 17 лет выиграла Уимблдон и Итоговый турнир, но не была второй ракеткой мира по итогам года», — приводит слова Тарпищева ТАСС.