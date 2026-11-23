«Две легенды Турина». Александр Зверев опубликовал фото с Погба и Дель Пьеро

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал фото с футболистами Алессандро Дель Пьеро и Полем Погба, с которыми встретился во время Итогового турнира АТР – 2026 в Турине, Италия.

Фото: Страница Зверева в соцсетях

«С двумя легендами Турина», – написал Зверев в сопровождении к фото, сопроводив надпись эмодзи короны и футбольного мяча.

Алессандро Дель Пьеро – чемпион мира в составе сборной Италии (2006), шестикратный чемпион Серии А в составе туринского «Ювентуса», в составе которого играл на протяжении 19 лет. Завершил карьеру в 2015 году.

Поль Погба – чемпион мира в составе сборной Франции (2018), четырёхкратный чемпион Серии А («Ювентус»).